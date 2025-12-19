Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bupati Ade Kuswara Terjaring OTT KPK di Bekasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |05:27 WIB
Bupati Ade Kuswara Terjaring OTT KPK di Bekasi
Bupati Bekasi Ade Kuswara (Foto: Ist/Okezone)
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 10 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis 18 Desember 2025. Salah satu yang ikut terjaring OTT merupakan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

“Benar, salah satunya (Bupati Bekasi tertangkap),” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (19/12/2025).

KPK menyebut penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Ade Kuswara dan beberapa pihak yang ikut terjaring. Hingga kini, Budi juga belum merinci soal perkara tersebut.

Hingga saat ini, KPK juga belum menetapkan status hukum terhadap pihak yang tertangkap tangan. KPK mempunyai waktu 1 × 24 jam untuk menentukan status hukum itu.

Sebagai informasi, KPK menggelar OTT di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Operasi senyap ini dilakukan pada Kamis 18 Desember 2025. Di waktu yang sama Ruang Kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang berlokasi di Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi memang sudah disegel. Segel itu bertuliskan logo dan lambang lembaga antirasuah KPK.

(Arief Setyadi )

      
