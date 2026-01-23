Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Langkah Kejagung Rampas Aset Koruptor Dinilai Beri Efek Jera

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |15:38 WIB
Langkah Kejagung Rampas Aset Koruptor Dinilai Beri Efek Jera
Ilustrasi korupsi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memburu uang negara hingga triliunan rupiah dari perkara korupsi. Pendekatan tersebut dianggap sebagai langkah progresif.

Menurut Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Fachrur Rozi, pengembalian keuangan negara dari tangan koruptor bisa memberikan efek jera. Kejagung menunjukkan, tidak hanya fokus untuk mempidanakan, namun juga serius untuk mengejar pengembalian hasil kejahatan korupsi ke kas negara.

Adapun uang negara yang berhasil dikembalikan jumlahnya sangat signifikan, misalnya mulai dari pengembalian dana perkara crude palm oil (CPO) senilai Rp13,25 triliun hingga rampasan dari berbagai kasus korupsi lainnya yang mencapai Rp6,6 triliun.

Menurut Gus Fahrur, lembaga penegak hukum, baik Kejagung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memegang peran strategis dalam memulihkan kerugian negara akibat praktik korupsi. Menurutnya, korupsi bukan hanya persoalan moral dan integritas, tetapi juga bentuk perampasan hak ekonomi masyarakat.

"Peran Kejaksaan maupun KPK sangat vital dan fundamental dalam pengembalian kerugian negara untuk memulihkan keuangan negara atau asset recovery karena korupsi bukan hanya kejahatan terhadap integritas, tetapi juga perampasan hak ekonomi masyarakat," katanya. dikutip Jumat (23/1/2026).

Ia menambahkan, pengembalian kerugian negara seharusnya menjadi fokus utama dalam penanganan perkara korupsi. 
Menurutnya, perampasan aset hasil kejahatan akan memberikan efek jera yang lebih kuat dibandingkan sekadar menjatuhkan hukuman badan.

"Perampasan dapat membuat efek jera yang lebih maksimal serta mewujudkan keadilan sosial," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/338/3195461/kejati_jakarta-uaOz_large.jpg
Kejati Jakarta Tetapkan 4 Tersangka Baru Korupsi Ekspor LPEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194134/kpk-binf_large.jpg
LMKN Dilaporkan ke KPK, Puluhan Pencipta Lagu Persoalkan Royalti Rp14 Miliar Tak Cair
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192683/kejagung-od2Z_large.jpg
KPK SP3 Kasus Tambang Konawe Utara, LIMA Dukung Kejagung Ambil Alih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190817/ott_kpk-BvZR_large.jpg
OTT di Kalsel, KPK: Kasus Pemerasan, Uang Ratusan Juta Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190801/kpk-nX5S_large.jpg
OTT di Kalsel, KPK Tangkap Kajari dan Kasi Intel Hulu Sungai Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190797/kpk-jrky_large.jpg
2 Orang yang Terjaring OTT Kalsel Tiba di KPK, Tutupi Wajah dengan Masker
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement