Kebakaran Landa Permukiman Padat Penduduk di Tambora Jakbar, 28 Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Kebakaran besar melanda permukiman padat penduduk di Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat (Jakbar), Jumat (13/3/2026) dini hari. Peristiwa kebakaran ini dilaporkan terjadi sekira pukul 02.34 WIB.

1. Kebakaran di Tambora

Berdasarkan data yang diterima dari Command Center Damkar, awalnya kebakaran melanda rumah toko (ruko) di Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Api kemudian merembet ke bangunan di sekitarnya.

Sebanyak 140 personel dan 28 unit pemadam kebakaran (damkar) diterjunkan ke lokasi. Hingga saat ini, petugas dikabarkan masih berjibaku melakukan pemadaman di permukiman padat penduduk tersebut.

"Situasi atau status mebakaran : proses pemadaman (Merah). Pengerahan unit atau personel sebanyak 28 unit atau 140 personel," dikutip dari command center damkar Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Belum diketahui ada atau tidaknya korban jiwa dalam insiden kebakaran tersebut. Belum diketahui juga terkait kerugian serta penyebab kebakaran.



(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.