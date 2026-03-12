Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pembunuh Aktivis Ermanto Usman Ditembak Polisi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |01:00 WIB
Pembunuh Aktivis Ermanto Usman Ditembak Polisi
Pembunuh Aktivis Ermanto Usman Ditembak Polisi
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap Sudirman alias Yuda, pelaku pembunuhan aktivis sekaligus pensiunan Jakarta International Container Terminal (JICT), Ermanto Usman (65). Pelaku ditembak polisi saat hendak ditangkap.

Demikian disampaikan Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim, dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu (11/3/2026).

“Bahwa kami dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya yang melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan,” ujar AKBP Abdul Rahim.

 atau pencurian yang diikuti, disertai dengan tindak pidana lain yang menyebabkan matinya korban, itu memang benar kami lakukan tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku,” lanjutnya.

Abdul Rahim menambahkan, tindakan terukur diberikan kepada pelaku lantaran berusaha kabur dari kejaran polisi.  "Karena pelaku berusaha melarikan diri," ujar dia.

Diketahui, Sudirman alias Yuda, terduga pelaku pembunuhan aktivis sekaligus pensiunan Jakarta International Container Terminal (JICT), Ermanto Usman (65) ditangkap pada Senin (9/3/2026) lalu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/338/3206412//kebakaran-JXs2_large.jpg
Dilempar Petasan, Rumah Kosong di Bekasi Kebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/338/3206353//pembunuhan-Uc2h_large.jpg
Polisi Pastikan Aktivis Ermanto Usman Dibunuh Perampok Bukan karena Kritik Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/338/3206317//polri-ZU5C_large.jpg
Brutal! Aktivis Ermanto Usman Tewas Dibunuh Pakai Linggis, Istri Korban Juga Dihajar Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/338/3206136//mayat-qvdS_large.jpg
Berawal Cekcok, Begini Kronologi Wanita 'Tinggal Tulang' Dibunuh Suami Siri di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/338/3206145//pembunuhan-45to_large.jpg
Ini Tampang Terduga Pembunuh Aktivis Ermanto Usman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/338/3206092//mayat-IjhE_large.jpg
Tragis, Aktivis Ermanto Usman Dipukul dengan Linggis hingga Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement