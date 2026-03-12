Pembunuh Aktivis Ermanto Usman Ditembak Polisi

JAKARTA - Polisi menangkap Sudirman alias Yuda, pelaku pembunuhan aktivis sekaligus pensiunan Jakarta International Container Terminal (JICT), Ermanto Usman (65). Pelaku ditembak polisi saat hendak ditangkap.

Demikian disampaikan Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim, dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu (11/3/2026).

“Bahwa kami dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya yang melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan,” ujar AKBP Abdul Rahim.

atau pencurian yang diikuti, disertai dengan tindak pidana lain yang menyebabkan matinya korban, itu memang benar kami lakukan tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku,” lanjutnya.

Abdul Rahim menambahkan, tindakan terukur diberikan kepada pelaku lantaran berusaha kabur dari kejaran polisi. "Karena pelaku berusaha melarikan diri," ujar dia.

Diketahui, Sudirman alias Yuda, terduga pelaku pembunuhan aktivis sekaligus pensiunan Jakarta International Container Terminal (JICT), Ermanto Usman (65) ditangkap pada Senin (9/3/2026) lalu.