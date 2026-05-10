Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Indonesia Kini Dihormati Dunia karena Swasembada Pangan

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 10 Mei 2026 |04:05 WIB
Prabowo: Indonesia Kini Dihormati Dunia karena Swasembada Pangan
Presiden Prabowo Subianto (foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia kini semakin dihormati banyak negara karena berhasil mencapai swasembada pangan. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Gorontalo, Sabtu (9/5/2026).

Dalam sambutannya, Prabowo menyoroti keberhasilan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangan strategis, terutama beras dan jagung, tanpa bergantung pada impor sejak tahun lalu.

“Kita sangat dihormati karena kita sekarang sudah swasembada pangan, sudah swasembada beras, swasembada jagung. Banyak sekali. Kita sekarang tidak perlu impor lagi pangan dari luar,” ujar Prabowo.

Pada tahun lalu, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras setelah produksi nasional mencapai 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan domestik sebesar 31 juta ton. Capaian tersebut membuat Indonesia tidak perlu lagi mengimpor beras sepanjang 2025.

Sementara itu, berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Juni 2026 yang dirilis Badan Pangan Nasional (Bapanas), Indonesia diproyeksikan mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan strategis, yakni beras, jagung, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217446//presiden_prabowo_subianto-MI3j_large.jpg
Prabowo: Jangan Kapal Asing yang Ambil Ikan di Laut Kita!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217444//prabowo_di_puskesmas_miangas-3Yqn_large.jpeg
Prabowo: Puskesmas Miangas Belum Pernah Diperbaiki Sejak Era Soeharto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217440//tinjau_puskesmas_miangas-ZLe0_large.jpeg
Tinjau Puskesmas Miangas, Prabowo Dengarkan Keluhan Tenaga Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217438//sugiono-U8QG_large.jpg
Prabowo Dorong Thailand dan Kamboja Tempuh Jalur Damai di KTT ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217436//presiden_prabowo_subianto-X9wz_large.jpg
Momen Prabowo Hentikan Mobil dan Sapa Prajurit Penjaga Ujung Utara RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217432//presiden_prabowo_subianto-i3T7_large.jpeg
Prabowo: Anak Orang Kaya Tak Perlu Dipaksa Ikut MBG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement