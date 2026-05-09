Prabowo Bangun Desa Nelayan di Miangas, Ditargetkan Selesai dalam 5 Bulan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono untuk membangun desa nelayan di Pulau Miangas, Sulawesi Utara.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meninjau SMKN 2 Talaud, Sabtu (9/5/2026). Prabowo mulanya mengungkapkan pihaknya memberikan bantuan kapal ikan dengan besar 15 gross ton.

"Hari ini juga kita memberi bantuan, tadi mana itu ada kapal ikan yang kita bantu, Menteri Perikanan, sini. Kenal ini? Menteri Kelautan dan Perikanan. Nama lengkapnya Sakti Wahyu Trenggono beliau bertanggung jawab atas masalah laut dan masalah perikanan. Hari ini kita beri bantuan, 1 kapal berapa besarnya 15 gross ton besar juga itu, luar biasa itu," kata Prabowo.

Prabowo menyebutkan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono akan memulai pembangunan desa nelayan di Miangas mulai bulan depan.

“Kemudian juga rencana beliau akan kita bangun desa nelayan khusus kapan mulai? Tahun ini? Dari bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas saya akan cek lagi nanti,” ujarnya.

"Mudah-mudahan ada 1 desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. Berapa lama kalau mulai pembangunan bulan depan? Berarti berapa bulan itu? 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus ya," ujarnya Prabowo.

Ia mengatakan desa nelayan tersebut akan dilengkapi berbagai fasilitas untuk mendukung penyimpanan dan distribusi hasil tangkapan nelayan.

“Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es, desa nelayan punya es, supaya semua nelayan punya es kemudian akan ada udang benih cold storage juga akan ada tempat SP ya apa tuh, untuk nelayan SPBU nelayan solar khusus untuk nelayan ya,” ungkapnya.