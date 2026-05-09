Ketika Prabowo Joget Tabola Bale Bareng Masyarakat Pulau Miangas

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meninjau SMKN 2 Talaud yang berada di Pulau Miangas, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sabtu (9/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo berjoget bersama masyarakat Pulau Miangas saat menyanyikan lagu ‘Tabola Bale’.

Awalnya, Prabowo memperkenalkan sejumlah pejabat negara yang turut mendampinginya. Pada kesempatan itu, ia menyebut para pejabat yang mendampinginya memiliki kelebihan dalam bernyanyi.

Presiden Prabowo kemudian meminta KSAU Marsekal Tony Hardjono dan Wakil Panglima Jenderal Tandyo Budi Revita untuk memimpin masyarakat bernyanyi.

Masyarakat pun ikut menyanyi Tabola Bale. Pada kesempatan itu, Prabowo pun maju ke depan untuk berjoget bersama warga.