Gerakan Pemilihan Sampah Dimulai 10 Mei, Pramono: Saya Tak Mau Setengah-Setengah!

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan gerakan pemilihan sampah akan dimulai 10 Mei 2026. Secara simbolik pembukaan kegiatan ini akan direncanakan digelar di Kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Pramono akan serius menggalakkan program ini agar bisa diikuti masyarakat. Sebab mulai 1 Agustus 2026, TPST Bantargebang hanya menerima sampah residu, seperti popok sekali pakai, pembalut, tisu kotor, serta sampah campuran tidak bisa dipilah.

"Besok tanggal 10 itu adalah pencanangan gerakan dan saya gerakan ini nggak mau setengah-setengah," kata Pramono di Jakarta Timur, Jumat (8/5/2026).

Keseriusan menjalankan program tersebut ditunjukkan Pramono dengan mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilihan dan pengelolaan sampah dari sumber. Melalui aturan itu, seluruh wali kota dan Bupati diminta ikut mensosialisasikan progam tersebut kepada warganya.

"Sekarang ini Ingub-nya kan sudah saya tanda tangani dan sudah disosialisasikan. Semua Walikota termasuk Bupati Pulau Seribu juga terlibat di dalam sosialisasi di wilayahnya masing-masing," ucap dia.