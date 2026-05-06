HOME NEWS MEGAPOLITAN

Atasi Emisi Metana, Pramono Siapkan Tiga Skema Pengolahan Sampah di Bantargebang

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |21:30 WIB
Atasi Emisi Metana, Pramono Siapkan Tiga Skema Pengolahan Sampah di Bantargebang
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
JAKARTA – TPST Bantargebang di Kota Bekasi disebut sebagai penyumbang emisi gas metana terbesar kedua di dunia sepanjang 2025, berdasarkan hasil riset Emmett Institute, Fakultas Hukum University of California, Los Angeles (UCLA). Kondisi tersebut akan ditangani melalui penyiapan skema pengolahan sampah yang lebih optimal.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyetujui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di lokasi tersebut. Proyek ini ditujukan untuk mengolah sampah menjadi energi listrik.

"Yang pertama, saya sudah menyetujui untuk segera dibangun PLTSa (pembangkit listrik tenaga sampah) di sana," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Selain itu, skema pengolahan sampah menjadi bahan bakar juga telah disiapkan di TPST Bantargebang. Pemprov DKI akan memfokuskan pada metode refuse derived fuel (RDF).

"Sehingga nanti di sana ada tiga aktivitas, yakni RDF Bantargebang, pengolahan menjadi bahan bakar (fuel), dan energi melalui PLTSa," sambungnya.

 

