Bus ALS dan Mobil Tangki Tabrakan di Sumsel hingga Terbakar Hebat, 16 Orang Tewas

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |17:19 WIB
us ALS tabrakan dengan mobil tangki d Jalinsum Muratara Sumsel (Foto: Era Neizma/Okezone)
MURATARA - Peristiwa mobil terbakar yang terjadi di Jalinsum wilayah Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) tak hanya menghanguskan bus ALS. Diketahui, sebuah mobil tangki minyak dan satu sepeda motor juga ikut terbakar di lokasi tersebut.

Berdasarkan laporan sementara pihak BPBD Kabupaten Muratara sekitar pukul 15.44 WIB, terdata 16 orang tewas dalam peristiwa mobil bus dan tangki minyak yang terbakar di Jalinsum pada Rabu, 6 Mei 2026 sekitar pukul 12.00 WIB.

"Info per pukul 15.44 WIB, meninggal di bus ALS 14 orang, tangki 2 orang (meninggal), dan yang selamat 4 orang. Sekarang di Puskesmas Karang Jaya, 3 luka bakar serius, 1 lecet," kata Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kabupaten Muratara, H. Mugono.

Menurutnya, sebagian besar korban tewas dalam kondisi hangus terbakar. Selanjutnya, para korban yang meninggal dimasukkan ke dalam kantong jenazah.

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun, saat ini pihak Satlantas Polres Muratara tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan kedua kendaraan terbakar di Jalinsum, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Karang Jaya.

Informasi yang diperoleh, kecelakaan ganda tersebut terjadi antara bus ALS dengan mobil tangki R6 Seleraya. Untuk pengemudi bus ALS belum diketahui identitasnya, dengan membawa puluhan penumpang.

Sedangkan mobil tangki R6 Seleraya dikemudikan oleh Yanti dengan membawa penumpang Martini.

