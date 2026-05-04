Reaksi Pramono soal Zebra Cross Memudar yang Disorot Usai Pajero Tabrak Pedagang Buah di Jaktim

JAKARTA - Kondisi zebra cross yang memudar disorot warga setelah kecelakaan Mitsubishi Pajero menabrak gerobak pedagang buah di Duren Sawit, Jakarta Timur. Korban diketahui ditabrak ketika hendak menyeberang di marka jalan tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa masyarakat bisa melapor bila mengetahui adanya kerusakan fasilitas umum, termasuk soal zebra cross. Ia pun memiliki keinginan agar laporan dari warga bisa cepat ditindaklanjuti.

"Setiap ada laporan masyarakat, baik itu melalui JAKI atau laporan langsung melalui kanal yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta, termasuk yang terjadi, tentunya sebenarnya pemerintah DKI Jakarta ingin segera hadir untuk menyelesaikan itu," kata Pramono saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026).

Pramono mencontohkan, laporan warga yang direspon cepat atau ditindaklanjuti, seperti penanganan Jalan rusak di Gatot Subroto. Ia menegaskan bahwa setiap masukan, saran, maupun kritik dari masyarakat akan ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Termasuk yang kemarin apa, jalan amblas atau turun di Gatot Subroto yang viral dan sekarang kan sudah kita perbaiki dan dalam proses perbaikan," pungkasnya.

Sementara itu, polisi masih memburu sopir mobil Mitsubishi Pajero yang diduga menabrak gerobak pedagang buah di Jalan Raya Kalimalang arah timur dekat Halte Agraria wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur (Jaktim).

"Masih dalam lidik petugas," kata Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Timur AKP Darwis Yunarta.