Pajero Tabrak Motor di Rawamangun Jaktim, 2 Orang Tewas di Tempat

Pajero Tabrak Motor di Rawamangun Jaktim, 2 Orang Tewas di Tempat

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas melibatkan mobil Mitsubishi Pajero dengan pengendara motor terjadi di Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur. Pengemudi mobil Pajero maupun pengendara motor meninggal akibat kejadian tersebut.

“Iya, dua-duanya akhirnya meninggal di lokasi,” kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Timur AKP Darwis Yunarta kepada wartawan, Kamis (4/12/2025).

Darwis menjelaskan, kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 14.00 WIB Kamis siang tadi. Kecelakaan bermula ketika pengendara mobil melaju di Jalan Balai Pustaka Baru.

“Saat tiba di lampu merah posisinya lampu menyala hijau, dia tetap berjalan. Tapi secara tiba-tiba harusnya dia berbelok ke kiri karena tujuan mau arah ke Al-Azhar," ujar dia.

Pengendara mobil Pajero bernama Puryanto itu sudah hilang kendali dan terus menginjak gas. Kemudian, menabrak pengemudi sepeda motor bernama Syarif.

"Akhirnya menabrak motor yang berhenti di pas depan Pos Polisi Pemuda arah ke timur. Akhirnya korban terimpit di bawah mobil. Karena terimpit itu meninggal," ujar dia.