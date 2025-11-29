Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aktor Gery Iskak Meninggal Akibat Kecelakaan Motor di Pesanggrahan Jaksel, Ini Kronologinya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |13:40 WIB
Aktor Gery Iskak Meninggal Akibat Kecelakaan Motor di Pesanggrahan Jaksel, Ini Kronologinya
Gary Iskak (Foto: IG Gary Iskak)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Gery Iskak meninggal usai mengalami kecelakaan motor tunggal di Jalan Kesehatan Raya, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Sabtu (29/11/2025) dini hari.

Insiden itu terjadi sekitar pukul 00.30 WIB. Saat itu, ia melintas di depan tempat cucian mobil Rainbow, dan laju kendaraannya diduga hilang kendali hingga membuatnya terpental.

“Kecelakaan tunggal, nabrak pohon, terpelanting,” kata Kapolsek Pesanggrahan AKP Seala Syah Alam.

Seala mengungkapkan dugaan sementara kecelakaan dipicu faktor out of control. Usai kecelakaan, Gery sempat dilarikan ke RS dr. Suyoto Kemhan untuk mendapatkan perawatan medis. Namun nyawanya tak tertolong.

“Korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit,” ujar Seala.

(Arief Setyadi )

      
