5 Fakta Kecelakaan Beruntun 10 Kendaraan di Tol Cipularang Tewaskan 2 Orang

JAKARTA – Kecelakaan beruntun terjadi di KM 93 Ruas Tol Cipularang arah Jakarta pada pukul 20.18 WIB, Kamis (5/3/2026). Kecelakaan itu menelan korban jiwa dan sempat menyebabkan arus lalu lintas di lokasi lumpuh.

Berikut fakta-faktanya:

1. Kecelakaan Libatkan 10 Kendaraan

Kecelakaan beruntun yang terjadi saat malam Ramadhan itu melibatkan 10 kendaraan. Sementara kondisi kendaraan tampak ringsek parah.

“Kecelakaan melibatkan 10 kendaraan,” kata Senior Manager Representative Office 3 Jasa Marga Metropolitan Tollroad Regional Division Plaza Tol Pasteur, Bandung, Agni Mayvinna, Kamis.