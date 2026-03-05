Advertisement
Breaking News! Puluhan Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang, 2 Orang Dilaporkan Tewas

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |22:21 WIB
Breaking News! Puluhan Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang, 2 Orang Dilaporkan Tewas
Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang (foto: Jasamarga)
JAKARTA – Kecelakaan lalu lintas beruntun dilaporkan terjadi di KM 93 Ruas Tol Cipularang arah Jakarta pada pukul 20.18 WIB, Kamis (5/3/2026). Akibat kejadian tersebut, seluruh jalur sempat tidak dapat dilintasi kendaraan dan dua orang dilaporkan meninggal dunia.

“Kecelakaan melibatkan 10 kendaraan dan menyebabkan seluruh lajur tidak dapat dilintasi. Saat ini masih dalam penanganan petugas di lapangan,” kata Senior Manager Representative Office 3 Jasa Marga Metropolitan Tollroad Regional Division Plaza Tol Pasteur, Bandung, Agni Mayvinna, Kamis (5/3/2026).

Agni mengatakan, petugas dari Representative Office 3 Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) selaku pengelola Ruas Tol Cipularang telah berada di lokasi untuk menangani kecelakaan tersebut bersama Patroli Jalan Raya, tim rescue, derek, ambulans, serta Mobile Customer Service (MCS).

“Saat ini petugas di lapangan sedang berupaya melakukan evakuasi korban dan kendaraan serta melakukan pengaturan lalu lintas yang dibutuhkan. Pada pukul 20.59 WIB satu lajur telah dapat dilintasi, dan pada pukul 21.43 WIB dua lajur telah dapat dilintasi kembali oleh pengguna jalan,” ujarnya.

 

