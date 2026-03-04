Truk Tabrak 9 Kendaraan di Exit Tol Bawen, 8 Orang Jadi Korban

SEMARANG – Peristiwa kecelakaan beruntun terjadi di traffic light exit Tol Bawen, Kabupaten Semarang, Selasa (3/3/2026) malam. Kecelakaan melibatkan sebuah truk boks yang menabrak satu mobil dan delapan motor.

Kasat Lantas Polres Semarang, AKP Lingga Ramadhani mengatakan, penyebab kecelakaan diduga karena truk mengalami masalah pengereman.

”Kecelakaan melibatkan truk boks, delapan motor dan satu minibus. Dugaan awal gagal pengereman,’’ ujar Lingga.

Dia mengungkapkan, kecelakaan berawal saat truk tersebut melaju dari arah Semarang menuju Salatiga. Sesampainya di lokasi kejadian, truk tersebut menabrak sejumlah kendaraan di depannya.

Kecelakaan beruntun ini mengakibatkan delapan orang mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke RS Attin guna mendapatkan perawatan.

"Jumlah korban yang dibawa ke rumah sakit delapan (orang), seluruhnya ditangani di RS Attin. MD (meninggal dunia) nihil,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

