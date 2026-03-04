Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Truk Tabrak 9 Kendaraan di Exit Tol Bawen, 8 Orang Jadi Korban

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |02:19 WIB
Truk Tabrak 9 Kendaraan di Exit Tol Bawen, 8 Orang Jadi Korban
Truk Tabrak 9 Kendaraan di Exit Tol Bawen, 8 Orang Jadi Korban
A
A
A

SEMARANG – Peristiwa kecelakaan beruntun terjadi di traffic light exit Tol Bawen, Kabupaten Semarang, Selasa (3/3/2026) malam. Kecelakaan melibatkan sebuah truk boks yang menabrak satu mobil dan delapan motor.

Kasat Lantas Polres Semarang, AKP Lingga Ramadhani mengatakan, penyebab kecelakaan diduga karena truk mengalami masalah pengereman.

”Kecelakaan melibatkan truk boks, delapan motor dan satu minibus. Dugaan awal gagal pengereman,’’ ujar Lingga.

Dia mengungkapkan, kecelakaan berawal saat truk tersebut melaju dari arah Semarang menuju Salatiga. Sesampainya di lokasi kejadian, truk tersebut menabrak sejumlah kendaraan di depannya.

Kecelakaan beruntun ini mengakibatkan delapan orang mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke RS Attin guna mendapatkan perawatan.

"Jumlah korban yang dibawa ke rumah sakit delapan (orang), seluruhnya ditangani di RS Attin. MD (meninggal dunia) nihil,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/338/3204258//kecelakaan-3Kv5_large.jpg
Taksi Listrik Tabrak 3 Kendaraan di Jakpus, Begini Ending-nya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/338/3204040//viral-bq9G_large.jpg
Pengemudi Calya Lawan Arus di Jakpus Jadi Tersangka Kepemilikan Sajam dan Pelat Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/338/3204006//viral-fsZ4_large.jpg
Truk Trailer Tabrak Separator Busway di Jalan S Parman Jakbar, Lalin Macet Parah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/338/3203835//kecelakaan-tdBQ_large.jpg
Negatif Narkoba, Pengemudi Mobil Ugal-ugalan di Gunung Sahari Terancam 4 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/338/3203701//pengemudi_diamuk_massa-qY45_large.jpg
Ugal-ugalan hingga Lawan Arah di Gunung Sahari, Pengemudi Mobil Diamuk Massa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/338/3203537//truk_wing_box_tabrak_pembatas_jalan_di_gatot_subroto-iXoM_large.jpg
Truk Wing Box Tabrak Pembatas Jalan di Gatot Subroto, Lalin Macet
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement