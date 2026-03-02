Jalankan Visi Prabowo, Polri Bangun 13 Rumah Asri di Bogor

JAKARTA - Polres Bogor menargetkan membangun 13 rumah asri bagi masyarakat yang kurang mampu di daerahnya. Pembangunan rumah layak huni tersebut merupakan tindaklanjut dari visi Presiden Prabowo Subianto yang diterjemahkan melalui kebijakan Kapolda Jawa Barat.

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto meninjau langsung progres pembangunan program rumah asri tersebut pada Sabtu, 28 Februari 2026. Wikha menekankan pembangunan rumah asri merupakan bentuk kepedulian negara terhadap kesejahteraan rakyatnya.

"Kami hadir di lapangan untuk memastikan pembangunan Rumah Asri ini berjalan maksimal. Program Rumah Asri adalah bentuk nyata kepedulian Bapak Presiden Prabowo terhadap kesejahteraan rakyat, yang kemudian diinstruksikan oleh Bapak Kapolda Jabar untuk kami laksanakan di tingkat Polres," ujar Wikha Ardilestanto, dikutip Senin (2/3/2026).

Wikha dan jajarannya mengunjungi sejumlah pembangunan rumah asri di Kampung Bojong Murni, Kecamatan Ciawi. Kemudian, Kampung Bangkong Reang, Kecamatan Kemang, dan Kampung Jamakir, Kecamatan Citeureup.

"Program Rumah Asri bukan sekadar memperbaiki atap dan dinding, tapi membangun martabat dan kesehatan keluarga. Kami di Polres Bogor berupaya menerjemahkan visi pimpinan pusat agar masyarakat yang selama ini tinggal di rumah tidak layak, kini bisa memiliki hunian yang asri dan aman," ungkap AKBP Wikha.

Selain meninjau progres konstruksi, Kapolres beserta Ketua Bhayangkari Cabang Bogor juga memberikan santunan tambahan kepada para pemilik rumah guna membantu meringankan beban ekonomi mereka selama masa pembangunan.

"Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir di tengah masyarakat melalui peran aktif kepolisian dalam mendukung program prioritas pemerintah pusat," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.