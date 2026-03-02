Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pansus 13 DPRD Bandung Siapkan Regulasi Perkuat Tata Kelola Kota agar Lebih Tertib

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |10:47 WIB
Pansus 13 DPRD Bandung Siapkan Regulasi Perkuat Tata Kelola Kota agar Lebih Tertib
Anggota Pansus 13 DPRD Kota Bandung, H. Andri Rusmana. (Foto: dok DPRD Kota Bandung)
A
A
A

BANDUNG — Panitia Khusus (Pansus) 13 DPRD Kota Bandung terus menggeber pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat.

Regulasi ini disiapkan sebagai payung hukum untuk memperkuat tata kelola kota agar lebih tertib, aman, serta responsif terhadap kebutuhan warga.

Anggota Pansus 13 DPRD Kota Bandung, H. Andri Rusmana menyebut pembahasan dilakukan bertahap dan intensif bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

“Saat ini kami fokus mendalami substansi materi yang terdiri atas 63 pasal dalam 18 bab. Beberapa aspek sudah kami bahas, seperti tertib jalan dan angkutan jalan, tertib sosial, serta tertib kesehatan,” ujarnya.

Dalam draf Raperda tersebut, Bab III secara khusus mengatur Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang memuat 12 aspek, di antaranya tertib lingkungan, tertib kebersihan, tertib bangunan gedung, tertib jalur hijau dan fasilitas umum, tertib sungai dan drainase, tertib usaha tertentu, tertib pedagang kaki lima, tertib reklame, hingga tertib ruang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/11/3204450//ilustrasi_pembayaran_pkb_jakarta-xZM6_large.jpg
Pemprov DKI Jakarta Hadirkan QRIS Tap, Bayar PKB Jadi Makin Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/298/3204099//ciptarasa_ayam_bawang-1o6R_large.jpg
Ciptarasa, Bumbu Serbaguna Ajaib untuk Semua Masakan Lezat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/340/3204153//ketua_pansus_14_dprd_kota_bandung_radea-geuU_large.jpg
Pansus DPRD Kota Bandung Kawal Ranperda Pengendalian Perilaku Seks Berisiko Sampai Tuntas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/12/3204018//diskon_kuliner_ramadan_shopeefood-HAzZ_large.png
Diskon Kuliner Ramadan ShopeeFood Hadir Lagi, Bikin Momen Bulan Suci Makin Berkesan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/340/3204014//anggota_pansus_12_dprd_kota_bandung_susanto_triyogo_adiputro-ZwcV_large.jpeg
DPRD Kota Bandung Finalisasi Raperda Kesejahteraan Sosial, Siap Masuk Tahap Harmonisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/11/3203899//pbjt_hiburan_bapenda_jakarta-6tJ9_large.jpg
Aturan PBJT Hiburan Tegaskan Batasan Objek Pajak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement