INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,4 Guncang Sumba Timur NTT, BMKG: Pusatnya di Darat! 

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |10:07 WIB
Gempa M4,4 Guncang Sumba Timur NTT, BMKG: Pusatnya di Darat! 
Gempa NTT (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa kekuatan M4,4 mengguncang Kabupaten Sumba Timur dan sekitarnya, Minggu, 1 Maret 2026 pukul 07:25:43 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami karena berpusat di darat.

Episenter gempabumi terletak pada koordinat 9.88° LS dan 120.02° BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 26 km Tenggara-LEWA-NTT pada kedalaman 32 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif," ungkap Kepala Stasiun Geofisika Kupang, Arief Tyastama, Minggu (1/3/2026).

Berdasarkan laporan dari masyarakat, gempabumi ini dirasakan di Kab. Sumba Timur dengan skala intensitas IV MMI (Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah). Namun hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempabumi tersebut.

Arief mengungkapkan, hingga pukul 07:58 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan bahwa belum ada kejadian gempabumi susulan (aftershock). 

“Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” imbaunya.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Telusuri berita news lainnya
