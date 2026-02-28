Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Fenomena Pergerakan Tanah di Sukabumi, 20 Rumah Rusak

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |16:31 WIB
Fenomena Pergerakan Tanah di Sukabumi, 20 Rumah Rusak
Ilustrasi pergerakan tanah (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan fenomena pergerakan tanah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat 27 Februari 2026. BNPB mencatat ada 20 rumah rusak akibat fenomena ini.

Kapusdatin BNPB Abdul Muhari menjelaskan lokasi terdampak tepatnya berada di Desa Bantargadung, Kecamatan Bantargadung.

"Peristiwa ini menyebabkan 20 unit rumah mengalami kerusakan," ujar Abdul, Jumat (28/2/2026).

Abdul menjelaskan 80 warga terdampak akibat peristiwa ini. Adapun 24 di antaranya memilih mengungsi ke rumah kerabat yang lebih aman.

"Hasil kaji cepat sementara, terdapat 80 warga yang terdampak dan 24 warga di antaranya memilih mengungsi ke rumah kerabat yang lebih aman," ujarnya.

BNPB menerjunkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melakukan asesmen terhadap lokasi bencana. Warga juga diminta waspada akan peristiwa ini.
"Kini BPBD Kabupaten Sukabumi melakukan asesmen dan pemantauan di lokasi terdampak, serta mengimbau warga untuk waspada," ujarnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202347/mendagri-hO8o_large.jpg
Jumlah Pengungsi Bencana Sumatera Turun, Kini 12.994 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202336/bencana-ukGY_large.jpg
Bencana Sumatera, Pemerintah-DPR Sepakat Bantuan Diaspora di Malaysia Boleh Masuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/340/3201754/titiek-PRmH_large.jpg
Tangani Bencana Sumut, Ketua Komisi IV Apresiasi Polri: Sejak Hari Pertama Sudah Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/340/3201738/kapolri-q6rA_large.jpg
Tinjau Huntara Korban Bencana di Tapteng, Kapolri-Ketua Komisi IV Salurkan 16 Truk Bantuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/340/3201741/bencana-S29P_large.jpg
252 Huntara Diserahkan ke Warga Korban Bencana di Aceh Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/337/3200246/nusron_wahid-54ui_large.jpg
Bencana Sumatera, MUI Bakal Rehabilitasi 500 Rumah Guru Ngaji dan Marbot
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement