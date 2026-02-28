Fenomena Pergerakan Tanah di Sukabumi, 20 Rumah Rusak

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan fenomena pergerakan tanah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat 27 Februari 2026. BNPB mencatat ada 20 rumah rusak akibat fenomena ini.

Kapusdatin BNPB Abdul Muhari menjelaskan lokasi terdampak tepatnya berada di Desa Bantargadung, Kecamatan Bantargadung.

"Peristiwa ini menyebabkan 20 unit rumah mengalami kerusakan," ujar Abdul, Jumat (28/2/2026).

Abdul menjelaskan 80 warga terdampak akibat peristiwa ini. Adapun 24 di antaranya memilih mengungsi ke rumah kerabat yang lebih aman.

"Hasil kaji cepat sementara, terdapat 80 warga yang terdampak dan 24 warga di antaranya memilih mengungsi ke rumah kerabat yang lebih aman," ujarnya.

BNPB menerjunkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melakukan asesmen terhadap lokasi bencana. Warga juga diminta waspada akan peristiwa ini.

"Kini BPBD Kabupaten Sukabumi melakukan asesmen dan pemantauan di lokasi terdampak, serta mengimbau warga untuk waspada," ujarnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.