Tangani Bencana Sumut, Ketua Komisi IV Apresiasi Polri: Sejak Hari Pertama Sudah Turun

SUMUT – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto bersama Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengunjungi hunian sementara (huntara) Asrama Haji Pinangsori, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Minggu (15/2/2026).

Titiek mengapresiasi langkah Polri yang dinilainya telah turun sejak hari pertama untuk membantu penanganan banjir dan tanah longsor di wilayah tersebut.

“Saya lihat dari hari pertama sudah turun ke lumpur-lumpur untuk membantu masyarakat, mengeluarkan kayu dan lumpur yang ada di rumah dan juga membawa makanan dan perlengkapan untuk masyarakat,” kata Titiek.

Ia juga mengapresiasi pengerahan alat mobile water treatment untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi para korban bencana. Menurutnya, langkah tersebut sangat membantu meringankan beban masyarakat terdampak.

“Terima kasih Pak Kapolri. Tadi saya lihat ada mobile water treatment. Jadi dari air sungai, air payau bahkan air laut bisa disuling dan ditreatment menjadi air bersih yang siap diminum. Ini mobile keliling ke daerah-daerah sehingga meringankan masyarakat yang membutuhkan air bersih. Mudah-mudahan mobilnya bisa lebih banyak lagi untuk daerah yang lainnya,” ujarnya.