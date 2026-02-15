Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tangani Bencana Sumut, Ketua Komisi IV Apresiasi Polri: Sejak Hari Pertama Sudah Turun

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |14:11 WIB
Tangani Bencana Sumut, Ketua Komisi IV Apresiasi Polri: Sejak Hari Pertama Sudah Turun
Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tinjau Huntara korban bencana (Foto: Ist/Riyan Rizki)
A
A
A

SUMUT – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto bersama Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengunjungi hunian sementara (huntara) Asrama Haji Pinangsori, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Minggu (15/2/2026).

Titiek mengapresiasi langkah Polri yang dinilainya telah turun sejak hari pertama untuk membantu penanganan banjir dan tanah longsor di wilayah tersebut.

“Saya lihat dari hari pertama sudah turun ke lumpur-lumpur untuk membantu masyarakat, mengeluarkan kayu dan lumpur yang ada di rumah dan juga membawa makanan dan perlengkapan untuk masyarakat,” kata Titiek.

Ia juga mengapresiasi pengerahan alat mobile water treatment untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi para korban bencana. Menurutnya, langkah tersebut sangat membantu meringankan beban masyarakat terdampak.

“Terima kasih Pak Kapolri. Tadi saya lihat ada mobile water treatment. Jadi dari air sungai, air payau bahkan air laut bisa disuling dan ditreatment menjadi air bersih yang siap diminum. Ini mobile keliling ke daerah-daerah sehingga meringankan masyarakat yang membutuhkan air bersih. Mudah-mudahan mobilnya bisa lebih banyak lagi untuk daerah yang lainnya,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/340/3201738/kapolri-q6rA_large.jpg
Tinjau Huntara Korban Bencana di Tapteng, Kapolri-Ketua Komisi IV Salurkan 16 Truk Bantuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/340/3201741/bencana-S29P_large.jpg
252 Huntara Diserahkan ke Warga Korban Bencana di Aceh Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/337/3200246/nusron_wahid-54ui_large.jpg
Bencana Sumatera, MUI Bakal Rehabilitasi 500 Rumah Guru Ngaji dan Marbot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197758/iagi-znJM_large.jpg
Pakar Geologi Dorong Geosains Jadi Dasar Mitigasi Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/340/3197545/billy-aOwX_large.jpg
Pascabencana Aceh, Billy Mambrasar Soroti Kontrakan Mahasiswa Papua: Kondisinya Mengenaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/337/3197359/viral-ViG6_large.jpg
Korban Tewas Bencana Sumatera Capai 1.201 Orang, 113.672 Jiwa Masih Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement