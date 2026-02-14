Pelepasan 22 Kontainer Bantuan Bencana Sumatera, Titek Soeharto Apresiasi Kapolri

JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi alias Titek Soeharto menghadiri pelepasan bantuan kemanusiaan Polri sebanyak 22 kontainer untuk didistribusikan kepada korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Senang sekali hari ini saya bisa hadir di Polda Sumut memenuhi undangan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk sama-sama melepas bantuan untuk masyarakat yang terdampak bencana ke beberapa daerah di Sumatera," kata Titiek, Sabtu (14/2/2026).

Titiek menyampaikan apresiasi kepada Polri yang terus berkomitmen memberikan perhatian kepada seluruh masyarakat yang menjadi korban bencana alam di Sumatera.

"Saya ingin sampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polri yang selalu peduli dan perhatian kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyambut baik adanya pembangunan jembatan bailey di wilayah Agam, Sumatera Barat. Menurutnya, hal itu akan membantu masyarakat serta memulihkan perekonomian wilayah setempat.

"Sehingga daerah terputus bisa tersambung lagi tentunya perekonomian akan berkembang lagi di daerah itu. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi untuk Polri di bawah kepemimpinan Bapak Sigit sebagai Kapolri," pungkasnya.