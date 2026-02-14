Libur Panjang Imlek, Tol Jakarta-Cikampek Macet

JAKARTA - Arus lalu lintas di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) terpantau padat di beberapa titik pada Sabtu (14/2/2026). Kepadatan didominasi kendaraan mengarah dari Jakarta menuju Cikampek.

Kepadatan ini ditengarai meningkatnya mobilitas masyarakat pada momen libur panjang akhir pekan bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili, hingga 17 Februari 2026.

Berdasarkan laporan resmi PT Jasa Marga lewat akun media sosial X @PTJASAMARGA hingga pukul 10.30 WIB, kepadatan didominasi kendaraan yang menuju arah Cikampek.

Kepadatan terpantau mulai terjadi di wilayah Cibitung KM 27 hingga Cikarang Barat KM 29. Kondisi serupa juga terjadi di titik-titik selanjutnya, yakni:

- Cibitung KM 27 -Cikarang Barat KM 29 PADAT, kepadatan volume lalin.