Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Panjang Imlek, Tol Jakarta-Cikampek Macet

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |11:41 WIB
Libur Panjang Imlek, Tol Jakarta-Cikampek Macet
Libur Panjang Imlek, Tol Jakarta-Cikampek Macet (Ilustrasi/Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Arus lalu lintas di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) terpantau padat di beberapa titik pada Sabtu (14/2/2026). Kepadatan didominasi kendaraan mengarah dari Jakarta menuju Cikampek.

Kepadatan ini ditengarai meningkatnya mobilitas masyarakat pada momen libur panjang akhir pekan bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili, hingga 17 Februari 2026.

Berdasarkan laporan resmi PT Jasa Marga lewat akun media sosial X @PTJASAMARGA hingga pukul 10.30 WIB, kepadatan didominasi kendaraan yang menuju arah Cikampek.

Kepadatan terpantau mulai terjadi di wilayah Cibitung KM 27 hingga Cikarang Barat KM 29. Kondisi serupa juga terjadi di titik-titik selanjutnya, yakni:

- Cibitung KM 27 -Cikarang Barat KM 29 PADAT, kepadatan volume lalin. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/338/3198442/lalu_lintas-GKDQ_large.jpg
Cuaca Mendung, Lalu Lintas Jalan Jenderal Sudirman Jakpus Ramai Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/338/3196800/lalu_lintas_macet_di_matraman-ijFU_large.jpg
Hujan Deras, Arus Lalu Lintas di Matraman Jaktim Padat Merayap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/338/3195876/lalu_lintas-60yD_large.jpg
Ditindak Polisi, Pemotor Lawan Arus Ngamuk di Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187408/ilustrasi_macet-FNay_large.jpg
Ada Rapimnas Konfederasi Serikat Pekerja di Senayan, Waspada Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172364/rocky_gerung-joEb_large.jpg
Korlantas Larang Rotator-Strobo, Rocky Gerung Sebut 'Tot Tot Wuk Wuk' Bikin Stres di Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171588/strobo-ZFDh_large.jpg
Rotator 'Tot Tot Wuk Wuk' Dilarang, Masihkah Terdengar di Ruas Jalan Jakarta?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement