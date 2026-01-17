Ditindak Polisi, Pemotor Lawan Arus Ngamuk di Lebak Bulus

JAKARTA – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan penindakan terhadap para pengendara yang masih nekat melawan arah di Jalan Adhyaksa, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Saat ditegur, masih ada pengendara yang marah hingga membentak petugas.

Penindakan tersebut diunggah melalui akun Instagram TMC Polda Metro. Dari video yang dibagikan terlihat petugas memberhentikan para pengendara yang melawan arah.

“Ditlantas Polda Metro Jaya melalui jajaran Subdit Gakkum melaksanakan kegiatan penertiban dan pembinaan terhadap para pengendara yang masih melakukan pelanggaran berupa melawan arus,” kata petugas Subdit Gakkum dalam unggahan akun TMC Polda Metro yang dilihat Sabtu (17/1/2026).

Saat dilakukan penindakan, terlihat salah satu pengendara motor justru marah hingga membentak petugas.

“Putar balik, yang lawan arah,” ucap petugas kepada pengendara yang melawan arah.

“Woy, kenapa ada kamera? Saya nggak takut,” teriak pemotor sambil meninggalkan lokasi.

Sementara itu, terdapat pula pengendara motor yang bersikeras saat diminta untuk tidak melawan arah. Pemotor tersebut beralasan hendak belok kiri dan mengambil lajur kanan dengan cara melawan arah. Petugas kemudian melakukan penindakan berupa teguran.