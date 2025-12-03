Ada Rapimnas Konfederasi Serikat Pekerja di Senayan, Waspada Macet

Ada Rapimnas Konfederasi Serikat Pekerja di Senayan, Waspada Macet (Ilustrasi/Ist)

JAKARTA - Ditlantas Polda Metro Jaya menyatakan kemungkinan terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan Senayan pada Rabu dan Kamis (3-4/12/2025).

1. Waspada Macet

Hal ini sehubungan dengan adanya kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang diadakan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dengan afiliasi AGN.

Rapimnas rencananya digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Rabu-Kamis, 3-4 Desember 2025 sekira pukul 16.00 WIB.

"Dimungkinkan akan terjadi potensi kepadatan arus lalu lintas di sekitar area Istora Senayan, Jakarta Pusat," tulis akun Instagram TMC Polda Metro Jaya, Selasa (2/12/2025).

Polisi mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi potensi kepadatan arus lalu lintas pada ruas jalan tersebut.

"Mohon ikuti petunjuk dan arahan dari petugas di lapangan," ucapnya.



(Erha Aprili Ramadhoni)