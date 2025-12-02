Rekayasa Lalu Lintas Reuni 212 di Monas: 10 Ruas Jalan Dialihkan Mulai Sore Ini

JAKARTA – Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas pada 10 ruas jalan saat berlangsungnya kegiatan Reuni 212 di Monas, Jakarta Pusat, hari ini, Selasa (2/12/2025).

Pengalihan arus akan dimulai sekitar pukul 17.00 WIB. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan bahwa pengalihan arus akan dilakukan secara situasional.

“Pengalihan arus lalu lintas akan diberlakukan secara situasional,” kata Budi.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar menghindari kawasan Monas untuk mengurangi potensi kepadatan. Petugas akan bersiaga guna memastikan kelancaran lalu lintas selama kegiatan berlangsung.

Berikut daftar 10 ruas jalan yang terdampak pengalihan arus:

- Jalan Medan Merdeka Barat

- Jalan Medan Merdeka Selatan

- Jalan Medan Merdeka Timur

- Jalan Medan Merdeka Utara

- Jalan Veteran I, II, dan III

- Jalan Majapahit sisi timur

- Jalan Perwira

- Jalan Budi Kemuliaan (arah Patung Kuda)

- Jalan MH Thamrin (Simpang Patung Kuda–Simpang Kebon Sirih)

- Jalan Merdeka Selatan (dari arah Tugu Tani atau Kedubes AS)