JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, turut menghadiri acara reuni 212 yang digelar di silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa (2/12/2025) malam.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Pramono tiba di area sekitar panggung utama sekira pukul 20.32 WIB. Pramono tampak mengenakan kemeja berwarna putih dipadukan sarung.

Kehadirannya langsung disambut sejumlah panitia Reuni 212. Panitia turut mengajak langsung Pramono menuju panggung utama.

Pramono dan sejumlah panitia turut dikawal oleh Laskar. Hal ini mengingat banyak peserta Reuni 212 yang datang mendekat dan meminta bersalaman dan swafoto dengan Pramono.

Sebelum Gubernur DKI datang, acara sudah berlangsung sejak sore tadi. Peserta turut melaksanakan khataman Alqran dan dilanjutkan dengan ibadah sholat magrib berjamaah.

Kemudian, acara dilanjutkan dengan doa bersama hingga memasuki waktu adzan sholat Isya. Para peserta kembali melanjutkan sholat Isya berjamaah.

Setelah sholat Isya, panitia bersama seluruh peserta juga menggelar sholat gaib yang dikhususkan untuk korban bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

