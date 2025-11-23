Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Reuni Akbar 212 Digelar di Monas 2 Desember 2025, Undang Presiden Prabowo

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |18:02 WIB
JAKARTA - Reuni akbar 212 akan kembali digelar di Monumen Nasional (Monas) pada 2 Desember 2025 besok. Reuni akbar tahun ini akan digelar pada sore hari atau ba'da magrib. Ini berbeda dibandingkan reuni sebelumnya yang digelar pagi hari. 

1. Reuni 212

Ketua Steering Committee (SC) Reuni 212, KH Ahmad Shobri Lubis, menyampaikan digelarnya kembali reuni 212 sebagai bentuk menjaga spirit persatuan dan persaudaraan yang telah terbangun sejak 9 tahun lalu. Panitia mengundang Presiden Prabowo Subianto pada tahun ini.

"Maka pada tahun ini, tahun 2025 kita tetap mengadakan acara Reuni Akbar 212 pada 2 Desember 2025 tetap di Monas, tempatnya tetap di Monas insya Allah ta'ala dimulai waktunya dari ba'da magrib," kata KH Shobri dalam konferensi persnya di resto kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (23/11/2025).

Reuni akbar 212 tahun 2025 ini menggagas tema 'Selamatkan Indonesia dari Penjahat dan Merdekakan Palestina dari Penjajah'.

"Semoga spirit ini akan selalu dan selalu menggelora tidak ada putus asa untuk memperbaiki Indonesia," ujarnya.

Ketua Panitia Reuni Akbar 212, Habib Muhammad Alattas, mengimbau seluruh peserta yang ingin mengikuti reuni Akbar ini sudah mengambil wudhu sebelum mengikuti rangkaian ibadah sholat magrib berjamaah.

 

