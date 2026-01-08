Trump Umumkan Penarikan AS dari 66 Organisasi Internasional dan PBB

JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan rencananya untuk menarik AS dari 66 organisasi PBB dan organisasi internasional, termasuk forum utama untuk kerja sama dalam perubahan iklim, perdamaian, dan demokrasi.

Dalam memorandum presiden yang dibagikan Gedung Putih pada Rabu (7/1/2026) malam, Trump mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah meninjau “organisasi, konvensi, dan perjanjian mana yang bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat.”

Perubahan tersebut akan membuat AS menghentikan partisipasi sekaligus memotong semua pendanaan kepada entitas yang terdampak, tambah Trump.

Daftar yang dibagikan Gedung Putih mencakup 35 organisasi non-PBB. Di antaranya yang paling penting adalah Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), Institut Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Pemilu, serta Uni Internasional untuk Konservasi Alam.

Meskipun IPCC dimasukkan dalam daftar badan non-PBB oleh Gedung Putih, IPCC sejatinya adalah organisasi PBB yang menyatukan para ilmuwan terkemuka untuk menilai bukti terkait perubahan iklim dan memberikan penilaian ilmiah berkala guna menginformasikan para pemimpin politik.