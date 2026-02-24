Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Austin Tucker Tewas Ditembak di Mar-a-Lago, Disebut Marah Soal Berkas Epstein

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |04:30 WIB
Austin Tucker Tewas Ditembak di Mar-a-Lago, Disebut Marah Soal Berkas Epstein
Berkas Epstein (foto: AP News)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria bersenjata tewas ditembak agen United States Secret Service, setelah memasuki perimeter pengamanan kediaman Presiden AS di Mar-a-Lago, Florida, pada Minggu 22 Februari 2026 dini hari.

Pria tersebut diidentifikasi sebagai Austin Tucker Martin (21), warga North Carolina. Menurut laporan TMZ, Martin diduga marah terkait berkas-berkas kasus Jeffrey Epstein.

Berdasarkan pesan teks yang diperoleh TMZ, pada 15 Februari Martin mengirim pesan kepada rekan kerjanya yang menyebut “kejahatan itu nyata dan tak terbantahkan” sambil merujuk pada file Epstein. Ia juga menulis bahwa orang-orang perlu “meningkatkan kesadaran” mengenai berkas tersebut dan apa yang dilakukan pemerintah terkait hal itu.

TMZ melaporkan, sejumlah rekan kerja Martin di Pine Needles Lodge & Golf Club menyebut ia menjadi terobsesi dengan Epstein setelah Departemen Kehakiman AS merilis catatan terbaru dari investigasi terhadap mendiang pelaku kejahatan seksual tersebut. Mereka mengatakan, Martin merasa terganggu oleh apa yang ia anggap sebagai upaya pemerintah menutupi kebenaran dan kerap berbicara soal orang-orang berkuasa yang “lolos begitu saja.”

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203100//tekstil-V8Rp_large.jpg
Pengusaha Tekstil soal Tarif Trump 0 Persen ke AS dengan Syarat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203091//halal-9aJu_large.jpg
Produk AS Masuk RI Bebas Sertifikasi Halal, Ini Penjelasan Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/18/3203072//rumah_donald_trump-fri0_large.jpeg
Austin Tucker Martin, Pemuda 21 Tahun yang Ditembak Mati di Mar-a-Lago
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/18/3203069//anggota_fbi-NTu6_large.jpg
FBI Kumpulkan Bukti Penembakan di Mar-a-Lago
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/18/3203067//sheriff_ric_bradshaw-DjqT_large.png
Detik-Detik Pria Ditembak Mati di Kediaman Trump, Diduga Bawa Senjata dan Jerigen Bensin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/18/3203065//rumah_presiden_amerika_serikat_donald_trump_di_mar_a_lago-iHB1_large.jpg
Breaking News! Pria Ditembak Mati Usai Masuki Area Kediaman Trump di Mar-a-Lago
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement