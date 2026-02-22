Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Detik-Detik Pria Ditembak Mati di Kediaman Trump, Diduga Bawa Senjata dan Jerigen Bensin

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |21:53 WIB
Detik-Detik Pria Ditembak Mati di Kediaman Trump, Diduga Bawa Senjata dan Jerigen Bensin
Sheriff Ric Bradshaw (Foto: Reuters)
A
A
A

FLORIDA - Seorang pria bersenjata ditembak aparat keamanan setelah diduga menerobos perimeter bagian dalam kawasan Mar-a-Lago pada dini hari, sekitar pukul 01.30 waktu setempat (06.30 GMT).

Sheriff Ric Bradshaw mengatakan,petugas keamanan mendeteksi seorang pria telah memasuki area dalam kompleks tersebut. Saat didekati, pria itu diketahui membawa jerigen bensin dan sebuah senapan.

"Petugas memerintahkan pria itu untuk menjatuhkan barang-barangnya. Dia menjatuhkan jerigen tersebut, lalu mengangkat senapan ke posisi menembak," kata Bradshaw dalam konferensi pers, dilansir dari bbcnews, Minggu (22/2/2026).

Melihat ancaman tersebut, agen keamanan melepaskan tembakan untuk “menetralisir ancaman”.

 

Halaman:
1 2
      
