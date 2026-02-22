Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tarif Trump Dibatalkan MA AS, Prabowo: Kita Siap Hadapi Semua Kemungkinan

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |06:44 WIB
Tarif Trump Dibatalkan MA AS, Prabowo: Kita Siap Hadapi Semua Kemungkinan
Presiden Prabowo (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A


JAKARTA – Putusan Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat (AS) yang membatalkan sejumlah kebijakan tarif global Presiden Donald Trump, memantik respons dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

Meski keputusan tersebut menyatakan bahwa Trump tidak berwenang memberlakukan tarif global berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA), tak lama berselang ia kembali mengumumkan tarif impor global baru sebesar 10 persen.

Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bahwa pemerintah Indonesia menghormati proses politik yang berlangsung di Amerika Serikat sekaligus menyiapkan langkah antisipatif.

“Kita siap untuk menghadapi semua kemungkinan. Kita hormati politik dalam negeri Amerika Serikat. Kita lihat perkembangannya,” ujar Prabowo di Washington DC, dikutip Minggu (22/2/2026).

Menurutnya, kebijakan tarif baru sebesar 10 persen yang diumumkan Trump dinilai masih berada dalam batas yang dapat dikelola oleh Indonesia.

“Saya kira ya menguntungkan lah (tarif 10 persen),” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/337/3202945//prabowo_subianto-MJiN_large.jpg
Presiden Prabowo Beberkan Isi Pertemuannya dengan Donald Trump di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/320/3202828//prabowo_subianto-Rocl_large.jpg
53 Komoditas Pertanian RI Bebas Tarif ke AS, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/337/3202902//prabowo_dihadiahi_jersey_chelsea-2cAn_large.jpg
Presiden Prabowo Bertemu Pemilik Chelsea, Dihadiahi Jersey Reece James
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/18/3202882//ilustrasi-4mfx_large.jpg
Trump Perintahkan Pentagon Rilis Berkas Terkait Alien dan UFO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/320/3202870//prabowo-S1LR_large.jpg
MA Batalkan Tarif Trump, Kemenko Perekonomian: Perjanjian Dagang Belum Berlaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/18/3202856//armada_kapal_induk_as_telah_dikerahkan_ke_timur_tengah-D7bA_large.jpg
Trump Pertimbangkan Serangan Militer Terbatas terhadap Iran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement