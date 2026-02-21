Trump Pertimbangkan Serangan Militer Terbatas terhadap Iran

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan ia sedang mempertimbangkan serangan militer terbatas terhadap Iran untuk menekan para pemimpinnya agar menyetujui kesepakatan pembatasan program nuklir.

Presiden menyampaikan pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas pertanyaan seorang jurnalis, beberapa jam setelah para pejabat mengisyaratkan kemungkinan serangan tersebut.

Pada Kamis (19/2/2026), Trump mengatakan dunia akan mengetahui "dalam 10 hari ke depan" apakah kesepakatan akan tercapai atau AS akan mengambil tindakan militer. AS telah meningkatkan kehadiran militernya di kawasan tersebut dalam beberapa pekan terakhir.

AS dan sekutu-sekutu Eropanya mencurigai bahwa Iran sedang bergerak menuju pengembangan senjata nuklir, sesuatu yang selalu dibantah oleh Iran.

Pejabat AS dan Iran telah bertemu di Swiss untuk membahas masalah ini dan mengatakan bahwa telah ada kemajuan dalam pembicaraan tersebut.

Berbicara pada Jumat (20/2/2026), Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Iran sedang menyiapkan "draf kemungkinan kesepakatan" dan akan menyerahkannya kepada Utusan Khusus AS Steve Witkoff dalam beberapa hari mendatang.