Trump Ancam Iran: Capai Kesepakatan Nuklir atau Hal Buruk Akan Terjadi

JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) pada Kamis (19/2/2026) mengatakan bahwa Iran harus mencapai kesepakatan dalam negosiasi nuklir, yang telah buntu selama bertahun-tahun, atau sesuatu yang “buruk akan terjadi.” Trump mengatakan dia percaya bahwa 10 hingga 15 hari adalah "waktu yang cukup" bagi Iran untuk mencapai kesepakatan tersebut.

“Terbukti selama bertahun-tahun, tidak mudah untuk membuat kesepakatan yang berarti dengan Iran, dan kita harus membuat kesepakatan yang berarti. Jika tidak, hal-hal buruk akan terjadi,” kata Trump, sebagaimana dilansir Associated Press pada Kamis.

Pembicaraan tidak langsung yang diadakan dalam beberapa minggu terakhir menunjukkan sedikit kemajuan, dengan Amerika Serikat dan Iran sama-sama mengisyaratkan bahwa mereka siap berperang jika pembicaraan program nuklir tersebut gagal.

AS telah mengirimkan kapal induk kedua dan meningkatkan kekuatan militernya di Timur Tengah dalam upaya menekan Iran. Sementara itu, Teheran melalui surat kepada Dewan Keamanan PBB menegaskan bahwa Iran tidak menginginkan “ketegangan atau perang dan tidak akan memulai perang.” Namun, setiap agresi AS akan ditanggapi “secara tegas dan proporsional.”