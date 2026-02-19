Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Kirim 50 Jet Tempur ke Timur Tengah, Persiapan Perang dengan Iran?

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |10:44 WIB
AS Kirim 50 Jet Tempur ke Timur Tengah, Persiapan Perang dengan Iran?
AS mengirimkan 50 jet tempur ke Asia Barat ditengah ketegangan dengan Iran. (Foto: US Navy)
A
A
A

JAKARTA – Militer Amerika Serikat (AS) mengirimkan lebih dari 50 jet tempur, termasuk F-35, F-22, dan F-16, ke Asia Barat, mendekati Iran, dalam 24 jam terakhir, menurut laporan Axios. Pengiriman kekuatan militer besar-besaran itu terjadi di tengah ketegangan dan negosiasi nuklir terbaru dengan Republik Islam tersebut.

Hal ini terjadi bahkan ketika para pejabat AS mengatakan Washington dan Teheran “telah membuat kemajuan dalam pembicaraan nuklir” di Jenewa pada Selasa (17/2/2026). Namun, mereka menekankan bahwa “masih banyak detail yang perlu dibahas,” menunjukkan masih ada kemungkinan bentrokan militer yang akan segera terjadi.

Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, juga mengatakan bahwa diskusi pada Selasa lebih “konstruktif” daripada putaran pertama yang diadakan di Muscat, Oman, awal bulan ini. Ia mengklaim bahwa kedua pihak telah menyepakati “prinsip-prinsip panduan” untuk kesepakatan potensial mengenai program nuklir Iran.

Pengerahan Militer AS di Dekat Iran

Negosiasi AS–Iran yang sedang berlangsung terjadi ketika pemerintahan Trump mengerahkan pasukan militer besar-besaran di dekat Republik Islam untuk kemungkinan operasi, di tengah meningkatnya tekanan Washington terhadap Teheran terkait rencana nuklirnya dan penindakan keras terhadap protes Januari lalu.

 

Halaman:
1 2 3
      
