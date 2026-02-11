Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tekan Iran, Trump Pertimbangkan Tambah Armada Kapal Induk AS di Timur Tengah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |06:41 WIB
Tekan Iran, Trump Pertimbangkan Tambah Armada Kapal Induk AS di Timur Tengah
Kapal induk AS USS Abraham Lincoln
A
A
A

JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pada Selasa (10/2/2026) bahwa ia sedang mempertimbangkan pengerahan kelompok serang kapal induk kedua ke Timur Tengah, demikian dilaporkan media. Langkah ini dipandang sebagai upaya Trump untuk meningkatkan tekanan pada Teheran di tengah pembicaraan diplomatik dengan AS.

“Kita memiliki armada yang sedang menuju ke sana dan satu lagi mungkin akan menyusul,” kata Trump kepada Axios, membenarkan bahwa ia “sedang mempertimbangkan” pengerahan tambahan.

Seorang pejabat AS menguatkan bahwa diskusi internal mengenai kelompok serang kedua sedang berlangsung, yang akan bergabung dengan USS Abraham Lincoln yang saat ini ditempatkan di daerah tersebut.

Trump menggambarkan pilihan bagi Iran sebagai pilihan biner, menegaskan, “Entah kita akan membuat kesepakatan atau kita harus melakukan sesuatu yang sangat keras seperti terakhir kali,” merujuk pada serangan AS Juni lalu, ketika pasukan AS melakukan serangan udara terhadap tiga fasilitas nuklir utama Iran – Fordow, Natanz, dan Isfahan.

 

Halaman:
1 2 3
      
