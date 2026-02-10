Brutal! Oknum ASN Hajar 4 Karyawan SPBU hingga Terkapar, Begini Kronologinya

TUBAN - Kasus penganiayaan terhadap empat petugas SPBU di Tuban, Jawa Timur yang melibatkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) viral di media sosial. Informasi yang dihimpun, pelaku diamankan petugas di rumahnya di wilayah Kecamatan Parengan.

Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Bobby Wirawan Wicaksono menegaskan, saat ini penyelidikan kasus tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

‘’Laporannya oleh Polres dan akan segera kami tindak lanjuti. Kemudian juga kita akan melakukan peningkatan status dari tahap lidik ke penyidikan," ujar AKP Bobby, dikutip Selasa (10/2/2026).

Penganiayaan itu terekam CCTV di lokasi. Rekaman berdurasi 1 menit 44 detik memperlihatkan aksi kekerasan brutal yang dilakukan seorang diduga oknum ASN di SPBU Desa Parangbatu, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.

Pelaku berinisial J, pegawai kecamatan setempat, diduga tidak sabar saat diminta mengantre bahan bakar minyak (BBM). Dia turun dari mobil dan langsung menyerang operator SPBU bernama Ferdi dengan menjambak rambut serta memukul berulang kali.

Sementara upaya mandor SPBU, Ali Nasroh untuk melerai justru berujung pada pemukulan keras di bagian perut. Tak berhenti di situ, operator lain bernama Prasojo juga menjadi korban.