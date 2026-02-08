Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Pria Misterius Diduga Gendong Mayat di Tambora Jakbar, Polisi Selidiki

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |12:22 WIB
JAKARTA - Polisi menyelidiki pria yang diduga menggendong mayat di wilayah padat penduduk di Tambora, Jakarta Barat. Diketahui, aksi pria misterius tersebut terekam kamera CCTV di Jalan Krendang Selatan, Tambora.

1. Polisi Selidiki

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan, saat ini polisi sedang mendalami kasus tersebut. Menurutnya, peristiwa itu terjadi pada Sabtu (7/2/2026).

“Ini juga masih dalam pendalaman Polsek Tambora dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Kejadian itu kemarin hari Sabtu sekira pukul 18.00 WIB malam hari," kata Budi kepada wartawan di Danau Sunter Papanggo, Jakarta Utara, Minggu (8/2/2026).

Ia menambahkan, polisi akan memastikan apakah yang dipanggul itu adalah mayat atau bukan. Saat ini, penyelidikan masih berlangsung.

“Masih didalami. Apakah memang benar yang digendong itu adalah, dibopong itu adalah sosok mayat atau bentuk gelondongan kain yang berupa mayat. Nah, kita masih menunggu bersama-sama hasil penyelidikan dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat," ujarnya.

Sebelumnya, viral video menampilkan pria memanggul sebuah karung berukuran besar saat melintas di area permukiman warga.

 

