Okezone.com
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 8 Februari: Perang Salib Ketujuh hingga Kebakaran Hotel di Madinah

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |04:05 WIB
Peristiwa 8 Februari: Perang Salib Ketujuh hingga Kebakaran Hotel di Madinah
Kasus Kebakaran (foto: freepik)
A
A
A

SEJUMLAH peristiwa penting dan bersejarah tercatat terjadi pada tanggal 8 Februari. Untuk mengingatnya kembali, Okezone merangkum sejumlah peristiwa tersebut sebagaimana dikutip dari Wikipedia.org.

1250 – Perang Salib Ketujuh

Perang Salib Ketujuh merupakan salah satu perang salib yang dipimpin oleh Raja Louis IX dari Prancis dan berlangsung pada 1248 hingga 1254. Dalam perang ini, sekitar 800.000 bezant—mata uang emas pada Abad Pertengahan—dibayarkan sebagai uang tebusan untuk membebaskan Raja Louis IX.

Louis IX dikalahkan dan ditangkap oleh pasukan Mesir yang dipimpin oleh Sultan Ayyubiyah Turanshah, dengan dukungan kaum Mamluk Bahri yang dipimpin oleh Faris ad-Din Aktai, Baibars al-Bunduqdari, Saif ad-Din Qutuz, Izz al-Din Aybak, dan al-Mansur Qalawun.

1575 – Universitas Leiden Didirikan di Belanda

Universitas Leiden merupakan universitas tertua di Belanda. Terletak di kota Leiden, universitas ini didirikan pada 1575 oleh Pangeran Willem van Oranje. Hingga kini, Universitas Leiden dikenal sebagai salah satu universitas riset terkemuka di dunia.

 

Halaman:
1 2
      
