Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 5 Februari: Pendaratan Manusia di Bulan hingga Kelahiran Cristiano Ronaldo

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |05:35 WIB
Peristiwa 5 Februari: Pendaratan Manusia di Bulan hingga Kelahiran Cristiano Ronaldo
Manusia mendarat di bulan (foto: dok NASA)
A
A
A

SEJUMLAH peristiwa bersejarah, baik di dalam maupun luar negeri, tercatat terjadi pada 5 Februari. Mulai dari pencapaian manusia di luar angkasa, peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, hingga kelahiran tokoh dunia. Berikut rangkumannya yang dilansir dari berbagai sumber:

1. Apollo 14 Mendarat di Bulan

Apollo 14 menjadi misi berawak kedelapan dalam program Apollo Amerika Serikat sekaligus misi ketiga yang berhasil mendarat di Bulan. Misi ini merupakan pendaratan terakhir dari kategori H mission, yang dirancang untuk tinggal selama dua hari di permukaan Bulan dengan dua kali aktivitas luar wahana (lunar EVA).

Misi ini diawaki oleh Komandan Alan Shepard, Pilot Modul Komando Stuart Roosa, dan Pilot Modul Lunar Edgar Mitchell. Mereka diluncurkan pada 31 Januari 1971 dan berhasil mendarat di kawasan Fra Mauro pada 5 Februari 1971, lokasi yang sebelumnya gagal dijangkau oleh Apollo 13.

Selama dua kali EVA, Shepard dan Mitchell mengumpulkan sekitar 42 kilogram batu Bulan serta melakukan berbagai eksperimen ilmiah, termasuk studi seismik. Shepard juga dikenal karena aksi ikoniknya memukul dua bola golf di permukaan Bulan menggunakan tongkat darurat yang dibawanya dari Bumi.

Sementara itu, Stuart Roosa tetap berada di orbit Bulan menggunakan Modul Komando dan melakukan sejumlah eksperimen ilmiah serta pemotretan. Ia juga membawa ratusan biji tanaman yang kemudian tumbuh setelah kembali ke Bumi dan dikenal sebagai “pohon Bulan”. Ketiganya kembali dan mendarat di Samudra Pasifik pada 9 Februari 1971.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/337/3198806//viral-o5zJ_large.jpg
Peristiwa 1 Februari: Kilas Balik Banjir Besar Jakarta 2007 yang Tewaskan 80 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198639//nahdlatul_ulama-j7Ed_large.jpg
Peristiwa 31 Januari: Hari Lahir NU hingga Banjir di Belanda Tewaskan 1.800 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/337/3195840//jam_kiamat-LfjW_large.jpg
Kilas Balik Peristiwa 17 Januari: Gempa Dahsyat di Jepang hingga Pengaktifan 'Jam Kiamat'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/337/3193550//hari_korps_wanita_angkatan_laut-n1Ld_large.jpg
Catatan Sejarah 5 Januari: Hari Korps Wanita AL hingga Penemuan Rontgen 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193283//monumen_nasional-JvBq_large.jpg
Jejak Sejarah 3 Januari: Pertempuran Princeton hingga Pemindahan Ibu Kota ke Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193101//viral-DtYx_large.jpg
Peristiwa 2 Januari: Pasukan Rusia Menyerah kepada Jepang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement