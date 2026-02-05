Peristiwa 5 Februari: Pendaratan Manusia di Bulan hingga Kelahiran Cristiano Ronaldo

SEJUMLAH peristiwa bersejarah, baik di dalam maupun luar negeri, tercatat terjadi pada 5 Februari. Mulai dari pencapaian manusia di luar angkasa, peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, hingga kelahiran tokoh dunia. Berikut rangkumannya yang dilansir dari berbagai sumber:

1. Apollo 14 Mendarat di Bulan

Apollo 14 menjadi misi berawak kedelapan dalam program Apollo Amerika Serikat sekaligus misi ketiga yang berhasil mendarat di Bulan. Misi ini merupakan pendaratan terakhir dari kategori H mission, yang dirancang untuk tinggal selama dua hari di permukaan Bulan dengan dua kali aktivitas luar wahana (lunar EVA).

Misi ini diawaki oleh Komandan Alan Shepard, Pilot Modul Komando Stuart Roosa, dan Pilot Modul Lunar Edgar Mitchell. Mereka diluncurkan pada 31 Januari 1971 dan berhasil mendarat di kawasan Fra Mauro pada 5 Februari 1971, lokasi yang sebelumnya gagal dijangkau oleh Apollo 13.

Selama dua kali EVA, Shepard dan Mitchell mengumpulkan sekitar 42 kilogram batu Bulan serta melakukan berbagai eksperimen ilmiah, termasuk studi seismik. Shepard juga dikenal karena aksi ikoniknya memukul dua bola golf di permukaan Bulan menggunakan tongkat darurat yang dibawanya dari Bumi.

Sementara itu, Stuart Roosa tetap berada di orbit Bulan menggunakan Modul Komando dan melakukan sejumlah eksperimen ilmiah serta pemotretan. Ia juga membawa ratusan biji tanaman yang kemudian tumbuh setelah kembali ke Bumi dan dikenal sebagai “pohon Bulan”. Ketiganya kembali dan mendarat di Samudra Pasifik pada 9 Februari 1971.