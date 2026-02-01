Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 1 Februari: Kilas Balik Banjir Besar Jakarta 2007 yang Tewaskan 80 Orang

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |05:00 WIB
Peristiwa 1 Februari: Kilas Balik Banjir Besar Jakarta 2007 yang Tewaskan 80 Orang
Peristiwa 1 Februari: Kilas Balik Banjir Besar Jakarta 2007 yang Tewaskan 80 Orang
A
A
A

BERBAGAI peristiwa terjadi pada 1 Februari. Seperti halnya Watersnoodramp atau Banjir Laut Utara yang disebabkan oleh badai besar yang terjadi pada 1 Februari 1953, sehingga terjadinya banjir yang melanda negara Belanda, Belgia, dan Inggris.

Beberapa wilayah di Jakarta juga dilanda oleh bencana banjir, yang mengakibatkan sekira 80 korban jiwa dan 320 ribu pengungsi pada 1 Februari 2007 silam.

Berikut ini sejumlah peristiwa penting yang terjadi pada 1 Februari dilansir beragam sumber:

1. Banjir Laut Utara 1953

Watersnoodramp atau Baniir Laut Utara merupakan banjir besar yang disebabkan oleh badai besar yang terjadi pada Sabtu, 31 Januari 1953 malam dan Minngu, 1 Februari 1953 pagi. Badai tersebut mengakibatkan terjadinya banjir yang melanda negara Belanda, Belgium, Inggris hingga ke Skotlandia.

Banjir ini disebabkan pula adanya kombinasi gelombang pasang tinggi yang diperparah oleh badai angin Eropa di atas Laut Utara. Hal ini menyebabkan permukaan air lebih dari 5,6 meter di atas permukaan laut yang melanda beberapa lokasi.

Akibat bencana alam tersebut, memakan korban jiwa sekira 1.836 warga negara Belanda serta mengalami kerugian material. Lain halnya di Inggris, sekira 307 orang tewas di wilayah Lincolnshire, Norflokm Suffolk, dan Essex. Sedangkan di Belgia dan Skoylandia masing-masing tercatat 28 dan 19 orang tewas akibat banjir ini.

2. Banjir Jakarta 2007

Sistem drainase (pengatusan) yang buruk serta hujan lebat yang melanda wilayah Jakarta menyebabkan bencana banjir yang menghantam Jakarta dan sekitarnya pada 1 Februari 2007.

Selain itu, akibat hujan deras yang mengguyur Ibu Kota menyebabkan bertambahnya volume debit air di 13 sungai yang melintasi Jakarta yang berasal dari Bogor-Puncak-Cianjur.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/338/3197877/pramono_anung-OMlA_large.jpg
Pramono Gratiskan Korban Banjir Berobat di Rumah Sakit atau Puskemas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/338/3197828/pemerintah-I3sD_large.jpg
Pramono: Enggak Mungkin Jakarta Bebas Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/337/3197003/prabowo-Mmjy_large.jpg
Curah Hujan Tinggi, Prabowo Minta Tambah Modifikasi Cuaca di Jabodetabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/338/3196912/banjir-5ZRw_large.jpg
Hujan Deras di Jakarta, 45 RT dan 22 Ruas Jalan Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/338/3196603/pemerintah-DIKN_large.jpg
Pramono: Jakarta Terendam Banjir Pekerja dan Anak Sekolah WFH!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/338/3196013/banjir-TaYW_large.jpg
Jakarta Dikepung Banjir Usai Diguyur Hujan Deras Sejak Malam, Ini Daftar Wilayahnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement