Peristiwa 1 Februari: Kilas Balik Banjir Besar Jakarta 2007 yang Tewaskan 80 Orang

BERBAGAI peristiwa terjadi pada 1 Februari. Seperti halnya Watersnoodramp atau Banjir Laut Utara yang disebabkan oleh badai besar yang terjadi pada 1 Februari 1953, sehingga terjadinya banjir yang melanda negara Belanda, Belgia, dan Inggris.

Beberapa wilayah di Jakarta juga dilanda oleh bencana banjir, yang mengakibatkan sekira 80 korban jiwa dan 320 ribu pengungsi pada 1 Februari 2007 silam.

Berikut ini sejumlah peristiwa penting yang terjadi pada 1 Februari dilansir beragam sumber:

1. Banjir Laut Utara 1953

Watersnoodramp atau Baniir Laut Utara merupakan banjir besar yang disebabkan oleh badai besar yang terjadi pada Sabtu, 31 Januari 1953 malam dan Minngu, 1 Februari 1953 pagi. Badai tersebut mengakibatkan terjadinya banjir yang melanda negara Belanda, Belgium, Inggris hingga ke Skotlandia.

Banjir ini disebabkan pula adanya kombinasi gelombang pasang tinggi yang diperparah oleh badai angin Eropa di atas Laut Utara. Hal ini menyebabkan permukaan air lebih dari 5,6 meter di atas permukaan laut yang melanda beberapa lokasi.

Akibat bencana alam tersebut, memakan korban jiwa sekira 1.836 warga negara Belanda serta mengalami kerugian material. Lain halnya di Inggris, sekira 307 orang tewas di wilayah Lincolnshire, Norflokm Suffolk, dan Essex. Sedangkan di Belgia dan Skoylandia masing-masing tercatat 28 dan 19 orang tewas akibat banjir ini.

2. Banjir Jakarta 2007

Sistem drainase (pengatusan) yang buruk serta hujan lebat yang melanda wilayah Jakarta menyebabkan bencana banjir yang menghantam Jakarta dan sekitarnya pada 1 Februari 2007.

Selain itu, akibat hujan deras yang mengguyur Ibu Kota menyebabkan bertambahnya volume debit air di 13 sungai yang melintasi Jakarta yang berasal dari Bogor-Puncak-Cianjur.