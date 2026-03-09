Banjir Jakarta Masih Rendam 16 RT dan 2 Jalan Pagi Ini, Ratusan Warga Mengungsi

JAKARTA - Banjir yang sempat merendam ratusan Rukun Tetangga (RT) di Jakarta kemarin kini berangsur surut. BPBD DKI Jakarta mencatat kini tersisa 16 RT dan 2 ruas jalan yang masih terdampak genangan.

“Update info terkini genangan 9 Maret 2026 pukul 06.00 WIB, BPBD mencatat saat ini terdapat 16 RT dan 2 jalan tergenang,” kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, M Yohan, Senin (9/3/2026).

Yohan menyampaikan, 16 RT terdampak banjir ini berada di Jakarta Barat yang tersebar di lima kelurahan. Adapun 4 RT berada di Kelurahan Duri Kosambi dengan ketinggian air 30 cm sampai dengan 80 cm.

Selanjutnya, banjir juga masih menggenangi 7 RT di Kelurahan Rawa Buaya dengan ketinggian 60–90 cm. Di Kelurahan Jelambar, banjir setinggi 30 cm merendam 1 RT.

"Kelurahan Kembangan Selatan: 2 RT. Ketinggian: 50 cm. Penyebab: curah hujan tinggi dan luapan Kali Bendungan Kali Pelopor. Terakhir di Kelurahan Kembangan Utara: 2 RT. Ketinggian: 40–60 cm. Penyebab: curah hujan tinggi dan luapan," lanjut Yohan.