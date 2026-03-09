Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hizbullah Hantam Pangkalan Misgav Israel Usai Puluhan Kota di Lebanon Dibombardir

Awaludin , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |00:44 WIB
Hizbullah Hantam Pangkalan Misgav Israel Usai Puluhan Kota di Lebanon Dibombardir
Israel serang Kota Dahiyeh Beirut Lebanon (foto: AP News/Hassan Ammar)
A
A
A

JAKARTA – Kelompok militan Hizbullah mengklaim telah meluncurkan serangan roket yang menargetkan pangkalan logistik Israel di wilayah Misgav, pada Senin (9/3/2026).

Dilansir dari Aljazeera, Hizbullah menyebutkan, bahwa serangan tersebut dilakukan pada pukul 13.35 waktu setempat atau sekitar 11.35 GMT. Target yang disasar adalah pangkalan Misgav yang disebut sebagai fasilitas logistik milik Israel.

Hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa maupun tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.

Hizbullah menyatakan, serangan roket itu merupakan respons atas operasi militer Israel yang sebelumnya disebut menargetkan puluhan kota dan permukiman di Lebanon. Serangan tersebut dilaporkan termasuk menyasar wilayah pinggiran selatan Beirut.

 

