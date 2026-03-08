Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

China Dilaporkan Bakal Bantu Iran, Siap Sokong Keuangan hingga Komponen Senjata

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |09:01 WIB
China Dilaporkan Bakal Bantu Iran, Siap Sokong Keuangan hingga Komponen Senjata (Xinhua)
ANKARA - China dilaporkan kemungkinan akan memberikan dukungan keuangan, suku cadang pengganti, dan komponen terkait rudal kepada Iran.

Hal ini sebagaimana laporan CNN, pada Jumat (6/3/2026). Laporan itu mengutip tiga orang yang mengetahui masalah tersebut. 

Laporan itu mengatakan Beijing telah menghindari keterlibatan langsung dalam konflik tersebut, tetapi pejabat AS memantau tanda-tanda posisi Beijing mungkin berubah, dilansir dari Anadolu, Minggu (9/3/2026).

China adalah pembeli utama minyak mentah Iran dan secara terpisah telah mendesak Teheran untuk memastikan navigasi yang aman melalui Selat Hormuz untuk pengiriman komersial, kata laporan itu.

Sebuah sumber yang mengetahui intelijen tersebut mengatakan kepada CNN, Beijing mendekati setiap potensi dukungan dengan hati-hati, sebagian karena konflik tersebut dapat mengancam keamanan energinya.

CIA menolak untuk berkomentar tentang intelijen tersebut, lapor CNN. Laporan itu mengatakan Rusia diduga telah berbagi citra satelit dan intelijen penargetan lainnya dengan Iran, termasuk data tentang posisi dan pergerakan pasukan AS.

Pekan lalu, enam tentara AS tewas dan beberapa lainnya terluka dalam serangan drone Iran di Kuwait.

 

