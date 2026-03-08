Lansia Tewas Mengenaskan Terlindas Truk Trailer di Koja

JAKARTA - Seorang lansia berinisal ZN (70) tewas usai ojek yang ditumpanginya terserempet truk trailer di Jalan Raya Pelabuhan, Koja, Jakarta Utara. Polisi mengatakan korban terlindas roda engkel kiri truk.

"Saudari ZN mengalami luka di bagian badan dan kaki hancur, meninggal dunia di TKP, selanjutnya jenazah dikirim ke RSCM," kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Utara AKP Edy Wibowo saat dihubungi, Sabtu (7/3/2026).

Edy mengungkapkan, kejadian bermula saat truk trailer yang dikemudikan DA melaju dari arah timur ke barat di Flyover Mbah Priok.

Truk trailer itu kemudian menyerempet motor ST saat tiba di Jalan Pelabuhan Raya yang melaju searah di samping kirinya.

"Akibat dari laka lantas tersebut pengendara mengalami luka dan penumpangnya terlindas roda engkel kiri meninggal dunia di TKP serta kendaraan rusak," ujarnya.

Sementara itu, untuk pengemudi ojek berinisial ST mengalami sejumlah luka akibat kecelakaan tersebut.