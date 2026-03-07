Advertisement
Tel Aviv Bak Neraka Usai Dihujani Rudal Balistik Iran, Api Berkobar di Sejumlah Tempat

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |07:58 WIB
Tel Aviv Bak Neraka Usai Dihujani Rudal Balistik Iran, Api Berkobar di Sejumlah Tempat
Tel Aviv Bak Neraka Usai Dihujani Rudal Balistik Iran, Api Berkobar di Sejumlah Tempat/Xinhua
A
A
A

JAKARTA - Serangan rudal terbaru Iran memicu gelombang ledakan di seluruh Tel Aviv. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api di sebuah gedung perumahan dekat pusat perdagangan Israel.

Melansir nbcrightnow, Sabtu (7/3/2026), ledakan tersebut terjadi setelah Israel memperluas kampanyenya melawan Hizbullah.

Negara Zionis tersebut bersumpah akan membalas dendam terhadap kelompok militan yang didukung Teheran, karena bergabung dalam konflik setelah pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Stasiun televisi pemerintah Iran mengatakan Teheran telah menembakkan rudal "ke sasaran di jantung Tel Aviv," setelah militer Israel mengatakan sedang berupaya mencegat tembakan Iran yang datang pada Kamis malam.

Sekadar diketahui, Iran telah meluncurkan rudal balistik jarak menengah seri Qadr untuk menggempur Israel dalam perang terbaru antara kedua belah pihak, yang dimulai pada Sabtu (28/2) setelah rezim Zionis, dengan koordinasi bersama Amerika Serikat (AS), melancarkan serangan mendadak ke kota-kota Iran.

Konflik telah berkembang ke negara-negara Arab Teluk lainnya, menewaskan ribuan orang, sebagian besar di Iran.

 

Halaman:
1 2
      
