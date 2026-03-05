Mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad Dikabarkan Masih Hidup Usai Dirumorkan Tewas

TEHERAN – Mahmoud Ahmadinejad muncul dalam sebuah video yang baru saja beredar setelah rumor mengenai dugaan kematiannya tersebar luas dalam beberapa hari terakhir.

Melansir Azernews, Kamis (5/3/2026), di tengah meningkatnya ketegangan seputar konflik Amerika Serikat (AS)–Israel dan Iran, laporan yang belum terverifikasi yang mengklaim bahwa mantan presiden Iran tersebut telah tewas mulai beredar di media sosial sejak hari-hari awal konfrontasi tersebut.

Namun, dalam video baru yang dibagikan di beberapa kanal Telegram Iran, Ahmadinejad terlihat masih hidup. Saat ini, belum ada informasi terkonfirmasi mengenai kapan atau di mana video tersebut direkam.

Otoritas Iran sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi untuk menanggapi klaim kematian yang beredar sebelumnya.

Sementara itu, melansir Anadolu Agency, menyebutkan, bahwa Ahmadinejad masih hidup dan tidak terluka saat serangan gabungan AS-Israel menargetkan kepemimpinan senior dan infrastruktur militer Iran, demikian ungkap seorang ajudan dekat kepada Anadolu pada Minggu.