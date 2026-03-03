Perang Memanas, AS Serukan Warganya Segera Tinggalkan Belasan Negara di Timur Tengah

JAKARTA - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyerukan kepada seluruh warga negaranya untuk segera meninggalkan lebih dari selusin negara di kawasan Timur Tengah. Imbauan ini dikeluarkan menyusul serangan berkelanjutan yang dilakukan AS-Israel terhadap Iran.

Melansir Aljazeera, Selasa (3/3/2026) Asisten Sekretaris Urusan Konsuler Departemen Luar Negeri AS, Mora Namdar, mendesak warga AS untuk segera keluar menggunakan moda transportasi komersial dari negara-negara berikut:

- Bahrain

- Mesir

- Iran

- Irak

- Israel

- Yordania

- Kuwait

- Lebanon

- Oman

- Qatar

- Arab Saudi

- Suriah

- Uni Emirat Arab

- Yaman

- Wilayah Tepi Barat dan Gaza

Situasi di kawasan dilaporkan semakin memanas akibat intensitas serangan yang tinggi, kabar kematian Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, serta tidak adanya rencana penyelesaian konflik yang jelas.

Kondisi ini diprediksi akan memicu konflik berkepanjangan dengan dampak yang sangat luas.

(Arief Setyadi )

