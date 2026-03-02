Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno Meninggal Dunia

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |08:25 WIB
Breaking News! Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno Meninggal Dunia
Wapres ke-6 RI Try Sutrisno (Foto: Tangkapan layar/BPMI)
JAKARTA - Kabar duka, Wakil Presiden ke-6 RI Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno meninggal dunia pada hari ini, Senin (2/3/2026) pagi.

Berdasarkan keterangan resmi dari pihak keluarga, almarhum mengembuskan napas terakhir pada pukul 06.58 WIB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta.

"Inna Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia ayah/kakek/buyut/kakak kami, Jenderal TNI (Purn) H. Try Sutrisno bin Subandi di RSPAD pukul 06.58 WIB," tulis pernyataan resmi keluarga besar almarhum, Senin.

Jenazah almarhum akan dimandikan di rumah duka RSPAD terlebih dahulu sebelum disemayamkan di kediaman pribadi yang beralamat di Jl. Purwakarta No. 6, Menteng, Jakarta Pusat.

Pihak keluarga memohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan dimaafkan segala kekhilafannya semasa hidup.

"Mohon dimaafkan segala kesalahan dan khilaf almarhum semasa hidup. Semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah SWT," lanjut pernyataan tersebut.

Sejauh ini, pihak keluarga belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai rencana pemakaman. Try Sutrisno merupakan sosok militer berprestasi yang menjabat sebagai Wakil Presiden RI pada periode 1993–1998 mendampingi Presiden Soeharto.

(Arief Setyadi )

