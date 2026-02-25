Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin Meninggal Dunia

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |14:47 WIB
Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin Meninggal Dunia
Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin Meninggal Dunia (Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, dikabarkan meninggal dunia pada Rabu, 25 Februari 2026.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M Sarmuji, mengonfirmasi kabar duka ini.

"Ya. Informasi yang saya terima begitu," kata Sarmuji saat dikonfirmasi, Rabu (25/2/2026).

Namun, Sarmuji belum mengetahui detil informasi wafatnya dan persemayaman Alex. 

"Lagi menunggu informasi lanjutan," ucap Sarmuji.


 

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
