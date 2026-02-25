Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin Meninggal Dunia

JAKARTA - Mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, dikabarkan meninggal dunia pada Rabu, 25 Februari 2026.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M Sarmuji, mengonfirmasi kabar duka ini.

"Ya. Informasi yang saya terima begitu," kata Sarmuji saat dikonfirmasi, Rabu (25/2/2026).

Namun, Sarmuji belum mengetahui detil informasi wafatnya dan persemayaman Alex.

"Lagi menunggu informasi lanjutan," ucap Sarmuji.





